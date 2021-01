Timberland fatica, Vans pure: VF Corp nel terzo trimestre fa -8%

VF Corp stenta nei ricavi del terzo trimestre, ma supera le stime sugli utili. Timberland fatica e perde più degli altri brand. “I nostri risultati del terzo trimestre sono stati ampiamente superiori alle aspettative” afferma Steve Rendle, presidente e CEO del gruppo, che controlla anche Vans, The North Face e, da pochissimo, Supreme. Rendle si è detto fiducioso per il prossimo anno fiscale 2021/2022.

Timberland fatica

VF chiude il periodo (da ottobre fino al 26 dicembre) con entrate per 2,97 miliardi di dollari, cioè col -6% a cambi attuali e il -8% a cambi costanti su base annua. La stima media degli analisti citati da Reuters era di 3 miliardi. L’utile per azione rettificato è di 93 centesimi, mentre le previsioni degli analisti erano di 90 centesimi. Le entrate digitali sono aumentate del 53%, ma ciò non è sufficiente per controbilanciare le deboli vendite dei negozi. In particolare registra risultati negativi il retail nei mercati chiave di USA ed Europa, chiusi per le restrizioni imposte dalla pandemia. Per singolo marchio, a cambi costanti, i risultati del terzo trimestre sono: Vans -8%. The North Face -2%, Timberland -17%, Dickies +7%.

I primi 9 mesi

Il gruppo archivia anche i primi nove mesi dell’esercizio con ricavi a quota 6,66 miliardi di dollari (-21% a cambi attuali). L’andamento dei singoli marchi è: Vans -23%, The North Face -18%, Timberland -25%, Dickies +4%. Sulla scorta dei risultati del terzo trimestre, VF Corp migliora le previsioni per l’intero anno. Il gruppo prevede ora entrate comprese tra 9,1 e 9,2 miliardi di dollari (la stima Refinitiv IBES è di 9,19 miliardi), compresi 125 milioni provenienti da Supreme. Complessivamente rappresenterebbe un calo del 12-13% nell’anno. L’utile per azione rettificato è previsto dalla società a 1,30 dollari, 6 centesimi sotto le aspettative di Wall Street e -51% dal precedente esercizio. (mv)

