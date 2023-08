Trapelano dettagli sull’IPO di Birkenstock: a settembre per 8 mld

Non solo la voce trova conferma. Ma, ora che trapelano dettagli più approfonditi, si deduce che l’IPO di Birkenstock è imminente. Secondo Bloomberg L Catterton, il fondo (collegato a LVMH) che dal 2021 controlla il marchio tedesco famoso per i suoi sandali, si è affidata agli advisor JP Morgan Chase e Goldman Sachs. La deadline per l’offerta pubblica iniziale a Wall Street è settembre.

Il momento si avvicina

Quando ai primi di luglio si è cominciato a parlare dell’ipotesi di IPO di Birkenstock, pareva che l’operazione si sarebbe fatta con calma (entro l’ultimo trimestre dell’anno o, magari, nel 2024) per una cifra intorno ai 6 miliardi di euro. Ora che trapelano dettagli, non solo si apprende che l’operazione è imminente, ma anche che la valutazione è ancora più alta di quella fin qui paventata. Secondo Bloomberg, L Catterton si pone l’obiettivo degli “oltre 8 miliardi di dollari”, mentre Business of Fashion sostiene che la forbice sia “tra gli 8 e i 10 miliardi di dollari”. Una cifra ragguardevole per un brand, come ricorda il Corriere della Sera, che nel 2022 ha registrato ricavi per 1,2 miliardi di euro. Il balletto delle cifre conferma, intanto, il trend della crescita discreta di Birkenstock, il marchio che, pur non eccedendo in fashionismo (anzi rimanendo fedele ai suoi stili essenziali), esercita un magnetismo sorprendente sull’industria della moda. Come dimostra da ultimo il ruolo che gioca in Barbie, film che è già cult.

