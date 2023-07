Birkenstock in Borsa, LV in Campania: l’estate calda della scarpa

Si annuncia un’estate calda per il settore calzaturiero a livello globale. Birkenstock starebbe valutando l’IPO negli Stati Uniti. In Francia, dopo Clergerie, anche Heschung trova un nuovo proprietario. In Italia tiene banco il corteggiamento di OTB a Gianvito Rossi. Anche i poli produttivi, come Gruppo Florence, sono intenzionati a dare il benvenuto ad altre aziende calzaturiere. Poi ci sono gli investimenti delle griffe che vogliono aumentare la produzione a controllo diretto. E dopo l’annuncio dell’arrivo nelle Marche, Louis Vuitton potrebbe replicare l’investimento in Campania.

Birkenstock a Wall Street?

L Catterton, la società di private equity sostenuta da LVMH, starebbe valutando come far crescere ulteriormente Birkenstock. E tra le varie opzioni ci sarebbe anche la possibilità che il marchio si quoti negli Stati Uniti. Bloomberg scrive che la valutazione del produttore tedesco di sandali (con pelle italiana) potrebbe superare i 6 miliardi di dollari. Le tempistiche? Incerte. C’è chi dice entro l’anno e chi invece pensa sia più fattibile nel 2024. L Catterton sta lavorando con alcuni consulenti tra cui Goldman Sachs e JPMorgan Chase.

Nuovo salvataggio in Francia

In Francia, le difficoltà di French Legacy Group (FLG), holding che fa capo al fondo Mirabaud Patrimoine Vivant, hanno posto in vendita 4 marchi calzaturieri. Clergerie è passato a Titan Footwear. Heschung, invece, a PPL Finance insieme a Pierre Heschung, nipote del fondatore. Avril Gau, che impiega quattro persone, è stata liquidata a fine giugno, mentre Violet Tomas è in attesa di un acquirente.

L’estate calda in Italia

In Italia è sempre più calda la pista del corteggiamento a Gianvito Rossi da parte del gruppo OTB. Per MF Fashion la trattativa sarebbe in una fase avanzata, per cui è lecito attendere sviluppi a breve. Anche Louis Vuitton ha in mente investimenti nella scarpa italiana. Non comprando marchi, ma costruendo aziende. Lo ha fatto a Civitanova Marche (Macerata) e, secondo rumors riportati da MF Fashion, è pronto a ripetere l’operazione in Campania, a Carinaro (Caserta). Anche i poli produttivi come il gruppo Florence e Holding Moda potrebbero mettere a segno nuove adesioni nel settore della calzatura. (mv)

