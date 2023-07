L’IPO di Birkenstock fa notizia, come la quotazione del rublo

Due notizie hanno tenuto banco durante la settimana appena conclusa. Una, per certi versi, nemmeno lo è: è un’indiscrezione e riguarda la Ferrari del sandalo. In altre parole, Birkenstock. L’altra è valutaria: la quotazione del rublo, crollata a quota 100 (sembra una contraddizione, ma non lo è) rispetto all’euro. Con tutte le ripercussioni del caso, ipotetiche e non. Tra parentesi, ma non per ragioni d’importanza, va (ri)segnalata l’analisi di Business of Fashion su una certa insostenibilità dei materiali alternativi alla pelle. Ne abbiamo scritto qui.

L’IPO di Birkenstock fa notizia

L Catterton, la società di private equity sostenuta da LVMH, starebbe valutando come far crescere ulteriormente Birkenstock, di cui detiene la proprietà. Tra le varie opzioni ci sarebbe anche la possibilità che il marchio si quoti negli Stati Uniti. Valorizzazione? Niente spoiler. Scopritela qui.

La quotazione del rublo

Qui vi abbiamo raccontato del nuovo shock per il business diretto verso la Russia. Soprattutto, di quello di alcuni distretti italiani, a partire da quello calzaturiero delle Marche.

Leggi anche: