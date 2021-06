Un fondo paracadute da 300 mln per risollevare Benetton

Edizione corre in soccorso di Benetton con un fondo paracadute da 300 milioni. La società trevigiana ha chiuso il 2020 con una perdita di 361 milioni di euro. L’anno precedente era stata di 90 milioni. Una situazione su cui pesa evidentemente la pandemia, che ha colpito in maniera profonda e trasversale la moda. Ecco perché è già pronto un cospicuo fondo paracadute che permetterà al brand di continuare l’attività proprio adesso che i mercati mostrano segnali di ripartenza.

Un fondo paracadute da 300 mln

Reuters riporta che Benetton SRL, sotto cui ricadono Benetton Group e Olimpias, ha chiuso il bilancio 2020 con una perdita netta di 361 milioni di euro. Una situazione che mostra subito tutta la sua complessità anche a fronte di una perdita che l’anno precedente era stata di 90 milioni. Nel documento di bilancio la società sottolinea che Benetton Group ha chiuso il 2020 con perdita di 326 milioni di euro. A pesare sui risultati delle attività fashion delle società della famiglia trevigiana è naturalmente la pandemia. Per fronteggiare la situazione Edizione, la holding attraverso cui la stessa famiglia Benetton controlla la società, ha previsto lo stanziamento di 300 milioni di euro.

“Vogliamo guardare avanti”

“La nostra volontà è di non fermarci e di guardare avanti. Il percorso è tracciato. Benetton dovrà essere sempre più sostenibile, digitale, agile e veloce“, scrive Luciano Benetton, presidente di Benetton Group, nella lettera agli stakeholder, citata da venetoreport.it. Un piano di rilancio adattato ai tempi è già stato varato. Avrà durata quinquennale, dal 2021 al 2026. Come spiega Reuters, “prevede una trasformazione del modello operativo e produttivo per assicurare un miglioramento delle perfomance dei negozi a parità di perimetro e una riduzione dei costi”. Il gruppo Benetton punta così a tornare alla generazione di cassa dal 2023 per crescere poi fino al 6% nel 2026. (art)

