Amici per la Pelle: la mostra itinerante nelle scuole toscane

Dopo la premiazione del concorso a Lineapelle 99 (22/24 febbraio), le opere protagoniste dell’11a edizione di Amici per la Pelle sono partite il 16 marzo per un tour delle scuole del Comprensorio del Cuoio. I manufatti realizzati dagli studenti saranno così visibili in una mostra itinerante che farà tappa negli istituti toscani che hanno preso parte al progetto. La prima è stata l’Istituto Carducci di Santa Maria a Monte, la seconda l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto. L’esposizione rimane in ogni scuola per due settimane poi riparte verso un altro complesso scolastico.

La mostra itinerante

Per ragioni cautelative legate a Covid, gli studenti hanno partecipato alla premiazione del concorso (il 24 febbraio) in streaming. Ecco, quindi, che la mostra cerca di riportare in presenza il progetto didattico organizzato da UNIC – Concerie Italiane. Un progetto che, quest’anno era dedicato al tema Olympic Tan- La Pelle nello Sport e, per la sola Toscana, ha coinvolto circa 500 studenti.

UNIC e Amici per la pelle

“Amici per la Pelle è per noi una fondamentale occasione di coinvolgimento dei territori, di formazione, di condivisione del grande know-how che caratterizza questo settore – commenta Fulvia Bacchi, Direttore Generale UNIC -. Per questo pensiamo che sia particolarmente importante coinvolgere i più giovani avvicinandoli concretamente a questo mondo e dialogando con loro”.

La consegna dei premi

La mostra itinerante (promossa da Associazioni Conciatori di Santa Croce sull’Arno e dal Consorzio Conciatori di Ponte A Egola) è, anche, l’occasione per consegnare ufficialmente i premi. Quello della giuria, vinto dagli studenti di Castelfranco di Sotto. Quello per il maggior numero di voti in fiera, andato ai ragazzi di Fucecchio. Poi: il premio per la votazione online, consegnato alla scuola di Santa Maria a Monte (nella foto). Infine, il premio speciale Cristiano Militello, assegnato all’istituto comprensivo C. Banti – N. Mandela di Santa Croce/Staffoli.

