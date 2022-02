I vincitori dell’undicesima edizione di Amici per la Pelle – FOTO

Si è tenuta nell’ultima giornata di Lineapelle, il 24 febbraio, la premiazione dell’undicesima edizione di Amici per la Pelle. Del concorso creativo, cioè, dedicato agli studenti delle Scuole Medie Inferiori presenti nei distretti italiani della pelle. Il tema era Olympic Tan – La Pelle nello Sport. “Le Olimpiadi sono state uno stimolo – ha commentato Fulvia Bacchi, CEO di Lineapelle -, perché i valori dello sport si riflettono anche nella vita. La dedizione, l’impegno, il sacrificio, la vittoria e la sconfitta, la passione”. È un messaggio positivo verso i ragazzi che ogni anno si dedicano alla realizzazione di manufatti in pelle. A presentare la premiazione il comico toscano Cristiano Militello, che ha fatto divertire i presenti e gli studenti. Che, per la prudenza dettata dalla situazione sanitaria, seguivano l’evento non in presenza, come accadeva prima della pandemia, ma da remoto.

I vincitori

A vincere il premio della giuria dell’undicesima edizione del concorso, dunque, è l’opera Viaggio nelle Olimpiadi: tappa Italia degli studenti dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto (nella foto in alto). Una valigia dalla quale escono i cerchi olimpici e le sagome degli atleti dei principali sport. Il secondo posto è andato all’Istituto Comprensivo Francesco Guarini di Solofra per l’opera Questioni di pelle. Al terzo posto del podio è salito il lavoro dei ragazzi dell’Istituto don Lorenzo Milani di Robecchetto con Induno dal titolo Sotto la pelle.

Premi votazioni in fiera e online

Il premio per il maggior numero di voti in fiera è andato ai ragazzi di Fucecchio (Istituto “Montanelli – Petrarca”) per l’opera dal titolo Più veloce, più alto, più forte insieme. Mentre la votazione online ha premiato l’opera Il cuore oltre l’ostacolo degli studenti dell’Istituto Statale “G. Carducci” di Santa Maria a Monte, alla quale è andata anche una menzione speciale. Oltre a questi premi hanno ricevuto una menzione per l’opera fuori concorso Insigne, un campione sulla pelle. Il premio speciale Cristiano Militello è andato all’opera Tan-Games dell’istituto comprensivo C. Banti – N. Mandela di Santa Croce / Staffoli. (mvg)

