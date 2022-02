Lineapelle 99 chiude con 13.000 visitatori: “Voglia di qualità”

L’edizione numero 99 di Lineapelle chiude con 13.000 visitatori. Nei tre giorni di show (22-24 febbraio) un pubblico da 31 Paesi ha scoperto le collezioni Primavera – Estate 2023 dei 960 espositori. Nei padiglioni di Fieramilano Rho si è vista la vivacità di una fashion industry proattiva, alla ricerca di una nuova normalità dopo lo choc della pandemia. “Il mercato, sempre più selettivo – commenta Gianni Russo, presidente dell’ente fieristico –, è orientato alla ricerca della massima qualità e del massimo servizio”.

Lineapelle 99 chiude con 13.000 visitatori

“Questa edizione di Lineapelle – aggiunge Russo – ha confermato il suo dominante ruolo di riferimento nel contesto fieristico della fashion & luxury industry”. Lo show, la più importante business experience per la fornitura di pelli, materiali, accessori, componenti per la moda e il lusso, non ha potuto ricevere i visitatori asiatici. Nel pubblico di 13.000 visitatori hanno spiccato le presenze da Francia, Spagna e Stati Uniti. Ma anche da Turchia, Germania, Regno Unito e Portogallo. La ricerca della qualità del servizio e del prodotto, dicevamo, si è tradotta nella riscoperta della natura, del bello e della durevolezza. Lineapelle 99, così, ha offerto uno spaccato di questo “mondo nuovo”, in cui fashion e stile si riprendono la scena.

Tutti gli eventi in fiera

Hanno riscosso l’attenzione del pubblico anche gli eventi che hanno arricchito Lineapelle 99 di una importante visione innovativa in ottica green, a partire da A New Point of Materials. La seconda edizione, cioè, del progetto che permette di conoscere il viaggio sostenibile delle pelli, dei materiali tessili e delle tecnologie. Grande interesse, poi, anche per i campioni di pelli, materiali e accessori per l’estivo 2023. Sono stati esposti nelle tre Aree Trend e sono stati, oltretutto, protagonisti dei consueti e attesi seminari di approfondimento.

L’auto del futuro (e la manifattura)

Riflettori accessi sul progetto Shift to Regenative Mobility, frutto di due anni di collaborazione tra Lineapelle e Hyundai Transys. Successo, infine, anche per lo spazio Leather and its Circularity, esposizione dei più importanti progetti d’impresa legati al percorso circolare della pelle e della manifattura italiana.

La seconda edizione di Mipel Lab

Grande successo anche per la seconda edizione di Mipel Lab, concept fieristico e digitale dedicato al sourcing di pelletteria promosso da Assopellettieri e Lineapelle. “Chiudiamo con successo e soddisfazione la seconda edizione di Mipel Lab, che, a questo punto, rappresenta un punto di riferimento internazionale per chiunque voglia produrre pelletteria di lusso – commenta il presidente di Assopellettieri, Franco Gabbrielli -. La partnership con Lineapelle, inoltre, si è rivelata ancora una volta vincente e siamo pronti a seguirli anche a New York, Londra e Shangai in nome di questa sinergia”.

