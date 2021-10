Amici per la Pelle saluta i partecipanti e dà appuntamento al 2022

I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all’ultima edizione di Amici per la Pelle non hanno potuto ottenere il meritato riconoscimento, as usual, nei giorni di Lineapelle. Per questo gli organizzatori del progetto formativo, cioè lo stesso ente fieristico e UNIC – Concerie Italiane, hanno animato una cerimonia conclusiva in ambiente virtuale riservata agli istituti toscani partecipanti e che sarà replicata anche per quelli lombardi e campani. L’occasione giusta per salutare gli studenti che hanno gareggiato, applaudire quelli che hanno vinto (clicca qui se vuoi saperne di più) e dare appuntamento al 2022. Quando Amici per la Pelle tornerà senza, si spera, impedimenti dettati dall’emergenza pandemica. “Il tema scelto, sulla scorta delle bellissime esperienze dell’estate 2021 – sono le parole di Fulvia Bacchi, direttore generale di UNIC –, è Olympic Tan”.

L’ultima edizione

L’ultima edizione del progetto formativo è stata, giocoforza, condizionata dalla pandemia. Le restrizioni agli spostamenti e, ancor di più, la prudenza necessaria, non hanno consentito agli oltre 500 partecipanti da 8 istituti (da Campania, Lombardia e Toscana) di affollare l’auditorium di Fiermilano Rho durante Lineapelle. “Per noi il concorso assume sempre maggiore rilevanza – continua Bacchi –. Ormai la sua organizzazione è un sistema integrato che ci vede coinvolti con le associazioni locali, le scuole e le amministrazioni”. “Abbiamo potuto ammirare vere e proprie opere d’arte – aggiunge Fabrizio Nuti, Gruppo Nuti Ivo e presidente UNIC –. È un bene che gli studenti possano familiarizzare con la pelle e la sua lavorazione. È un materiale antico e insostituibile, checché ne dicano i detrattori”.

Clicca qui se vuoi vedere tutti i lavori che hanno partecipato ad Amici per la Pelle

Appuntamento al 2022

Docenti e studenti in video collegamento si sono detti lieti della possibilità di partecipare alla manifestazione. Un’occasione per conoscere de visu una perla dei territori e del made in Italy. E, specie quest’anno (quando il tema era Tattoo Tan – il 2020 sulla tua pelle), di esprimersi in una forma artistica. “Ora l’augurio di tutti – conclude Michele Matteoli, presidente Consorzio Conciatori di Ponte a Egola – è che già nel 2022 si possa tornare a vederci in fiera”.

