Amici per la Pelle: i vincitori dell’ultima edizione sono qui – VIDEO

Il palcoscenico, come di consueto, è stata Lineapelle, la cui ultima edizione si è conclusa venerdì scorso, 24 settembre 2021. Parliamo del concorso Amici per la Pelle, progetto formativo promosso da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle, rimasto un anno in stand by a causa dell’emergenza sanitaria. La sua decima declinazione portava il titolo Tattoo Tan – Il 2020 sulla tua pelle e nelle prossime righe vi presentiamo i vincitori.

I vincitori

Primo classificato: Tutti Eroi, opera realizzata dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto. Secondo: Tribale, firmato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio. Medaglia di bronzo per l’Istituto Comprensivo Antonio Rosmini di Robecchetto con Induno (Milano) con Sentire sulla Pelle. Il premio della votazione online è andato ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Francesco Guarini di Solofra con Frammenti di Segni. Menzione speciale per l’opera fuori concorso Un Viaggio da Raccontare, realizzato dagli studenti dell’ISISS G. Ronca di Solofra.

I partecipanti

A Tattoo Tan hanno partecipato circa 500 studenti, provenienti da 8 istituti di Lombardia (1), Campania (1), Toscana (5) a cui si è aggiunto, fuori concorso, l’ISISS Ronca di Solofra. Quest’anno la votazione è avvenuta esclusivamente online, tranne quella di una giuria speciale, composta da conciatori ed esperti del mondo della pelle, stilisti, docenti di università e scuole moda, che ha votato direttamente in fiera.

Le interazioni

Il feedback delle votazioni espresse tramite social è stato altissimo. I video realizzati dai ragazzi e le foto delle opere hanno generato uno straordinario volume di contatti. Per visualizzare tutti i lavori in concorso, opere e video, cliccate qui.

