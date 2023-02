Craft The Leather, in concorso sette capsule collection dal mondo

Sette giovani designer da tutto il mondo. Sette capsule collection in pelle conciata al vegetale. Torna per la 9° edizione “Craft The Leather”, il concorso creativo internazionale promosso dal Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale. Le collezioni sono state esposte a Lineapelle 101 ma rimangono sono visibili e votabili sui social del Consorzio.

Le sette capsule

Le capsule collection sono realizzate da studenti e studentesse provenienti dalle più prestigiose scuole di moda del mondo. Lea Katrin Ellemann dall’Amsterdam Fashion Institute (Paesi Bassi), Gonçalo Camboa dalla Central Saint Martins di Londra (Regno Unito) e Mirko Michelacci dall’ISIA Design (Firenze, Italia). Poi: Marie With dalla Kolding School of Design (Kolding, Danimarca), Hannah Andergassen da NABA di Milano, Wout Speyers dalla René van den Berg Academy di Hoofddorp (Paesi Bassi) e Jennifer Sims dal Royal College of Art di Londra (Regno Unito).

Il concorso

Craft The Leather è il progetto di formazione e promozione del Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale. Che così seleziona talentuosi stilisti provenienti da scuole e istituti internazionali. Il concorso si articola in due fasi e ha previsto un workshop formativo nell’estate 2022 nel distretto conciario toscano, per conoscere le qualità e potenzialità della pelle conciata al vegetale. Nella seconda parte dell’anno ogni designer ha creato una collezione di accessori di tre pezzi utilizzando esclusivamente questo materiale. (mvg)

