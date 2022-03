Oltre la sostenibilità: il Disciplinare del Consorzio al Vegetale VIDEO

Venti concerie consorziate, “tutte operanti nell’ area del distretto conciario toscano e accomunate dalla produzione” della stessa tipologia di prodotto. In altre parole: pelli conciate al vegetale. Un approccio green (ben più che) storico che, di recente, ha fatto un ulteriore upgrading, sfociato nella definizione del nuovo Disciplinare Tecnico che il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale ha presentato a Lineapelle 99 (22/24 febbraio 2022). Un documento che, grazie al connesso lavoro di ICEC (Istituto Certificazione Industria Conciaria) rappresenta qualcosa che va oltre la sostenibilità.

Oltre la sostenibilità

A presentare il nuovo Disciplinare del Consorzio (che aggiorna quello rilasciato nel 2010), come potete ascoltare e vedere nel video qui sotto, sono stati Leonardo Volpi e Barbara Mannucci, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio toscano. Al loro fianco, per dettagliarne gli aspetti più tecnici, c’era Sabrina Frontini (direttore ICEC). Moderatore: Luca Fumagalli (direttore La Conceria). Nel suo essere un documento “severo”, il Disciplinare rappresenta uno strumento condiviso che “abbraccia tutti gli associati del Consorzio”. Uno strumento che dettaglia “origine dei pellami grezzi e modalità di concia al vegetale. Circostanzia la produzione toscana delle pelli e la conformità legislativa ambientale, sociale e di salute e sicurezza delle concerie che le producono”. Requisiti, questi ultimi, “sui quali tutti gli associati del Consorzio sono sottoposti a verifica da ICEC per potere avere la loro eccellenza e sostenibilità verificata e certificata”.

Il video di questo talk (e non solo)

Chi ha avuto la possibilità di essere a Lineapelle 99 ha potuto assistere dal vivo alla presentazione (anche in inglese) del Disciplinare. Per tutti gli altri c’è la possibilità di recuperare l’evento, in differita e in versione integrale, accedendo al canale YouTube di UNIC dove sono postati tutti i seminari svolti al Green Theatre.

