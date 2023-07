Cultura e marketing della concia: un progetto formativo

Protagonisti: UNIC – Concerie Italiane, Lineapelle e 24ORE Business School. Oggetto: un progetto di cultura e marketing della concia che ha coinvolto gli studenti del terzo Master in Fashion & Luxury Managament di Roma. Sviluppo: un viaggio tra pelle, bottali, manifatture d’eccellenza che avuto vari obiettivi. Ha fatto conoscere il mondo della concia italiana a studenti e docenti. Li ha coinvolti nello sviluppo di una proposta di valorizzazione a 360 gradi di un Museo della Conceria, prendendo come spunto intellettuale quello presente a Santa Croce sull’Arno.

Cultura e marketing della concia

L’attività didattica del progetto “Un museo della concia come strategia di comunicazione settoriale” è durata mesi. Ha portato gli studenti, divisi in quattro gruppi di lavoro, a visitare Lineapelle (lo scorso febbraio) e alcune concerie. Ma anche Gucci ArtLab e Fendi, arrivando, il 5 e 6 luglio, alla Phygital Sustainability Expo di Roma, dove UNIC ha allestito un corner educational sul valore green e circolare della pelle.

Il progetto formativo

I lavori finali del Master hanno colto nel segno, sviluppando il brief di partenza in modo creativo e focalizzato. Il percorso, come sottolinea Annamaria Tartaglia (coordinatrice scientifica dell’area Luxury&Fashion Management per 24ORE Business School) su LinkedIn, ha permesso ai “giovani talenti” di affrontare un “processo di crescita umana e professionale”. Un arricchimento che ha portato alla stesura di quattro progetti crossmediali molto interessanti, basati su uno sguardo nuovo, necessario, però, da aprire un orizzonte innovativo di salvaguardia, conoscenza e condivisione per un settore pieno di storia e di futuro come quello della conceria.

