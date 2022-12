Ecco chi ha vinto la sfida UNIC alla UniTrento School of Innovation

La fine di un progetto che diventa premessa per la sua evoluzione. La conclusione di una sfida che regala a tutti i partecipanti entusiasmo, consapevolezza e nuovi stimoli. È giunta al termine la challenge lanciata da UNIC – Concerie Italiane agli studenti della School of Innovation dell’Università di Trento. Obiettivo: trovare “idee fresche e innovative” spiega UNIC, “per comunicare l’innovazione responsabile che caratterizza l’industria conciaria italiana”. Quindi: riuscire a “migliorare la percezione comune dei suoi processi e prodotti”. Ecco chi ha vinto.

Ecco chi ha vinto la sfida

Il progetto prevedeva la divisione in gruppi degli studenti e due step operativi. Primo: un incontro di revisione preliminare dei progetti degli studenti. Secondo: il momento in cui “ogni gruppo presenta la soluzione ideata al challenge provider. Il quale deciderà quale, a suo parere sia la migliore e potrà adottarla nella propria realtà, senza alcun vincolo”. La sfida ha coinvolto 15 studenti (nella foto) provenienti da tutto il mondo (a destra nella foto). In sintesi, in arrivo da: Italia, Spagna, India, Ukraina, Russia, Egitto, Francia, Giappone, Finlandia, Bangladesh. UNIC ha decretato, a fronte di un parterre di idee molto interessanti, la vittoria del progetto Make Every Hide Count elaborato dal Team 2. Partecipanti: Edoardo Ruvolo (Economia Gestionale, Trento), Evgeniya Shmalemyuk (Master Human & Computer interaction, Trento), Jin Wang (Ingegneria e Management delle Acque a Tolosa).

Make Every Hide Count

Make Every Hide Count si traduce nella creazione di una sorta di UNIC Virtual World. In altre parole, spiega UNIC, “una piattaforma web accessibile a chiunque e che si aggiorna periodicamente. In essa sarà possibile interagire, anche attraverso tecnologie di realtà virtuale, per rispondere a domande sul processo conciario e l’identità della pelle. Ma anche esprimere scelte che consentiranno di accumulare punti sostenibilità che dimostreranno quanto l’utente ha capito della concia e della sua impronta green”. Informazione ed educazione condivisa, dunque.

Esperienza entusiasmante

“L’esperienza della Challenge con la School of Innovation dell’Università di Trento è stata davvero emozionante – commenta Giacomo Zorzi, referente UNIC per il progetto -. Per noi è stato un grande piacere incontrare gli studenti e apprezzare la loro freschezza e la loro genialità. La passione che hanno dimostrato è stata per noi la conferma importante che l’industria conciaria italiana è in grado di generare stupore e interesse per un materiale e un settore che si impegnano veramente per essere responsabili. La loro passione è stata per noi il regalo più bello”. Oltre ad alcuni interventi teorici, gli studenti hanno “toccato con mano” il processo visitando Conceria Montebello, Corichem, Medio Chiampo e ILSA.

