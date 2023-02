È la formazione continua la base dei grandi progetti di Palladio

Una sorta di distretto della pelletteria in provincia di Vicenza. È il progetto su cui sta lavorando Nicola Langella, proprietario e CEO di Pelletterie Palladio, azienda vicentina nata nel 1963 e, ora, diventata un gruppo con 300 dipendenti e 5 stabilimenti. Il focus del distretto sarà la formazione continua. Il primo passo è il corso di formazione che partirà lunedì 20 febbraio, si concluderà il 10 marzo (112 ore di corso) e formerà 10 persone. Requisiti? Precisione, manualità e passione per l’alta moda.

I grandi progetti di Palladio

Pelletteria Palladio (Povolaro di Dueville, Vicenza) e l’agenzia per il lavoro ADHR Group di Cittadella (Padova) stanno organizzando il primo corso per formare 10 figure specializzate nelle lavorazioni tecniche di pelletteria per l’alta moda. Obiettivo: assumerle. L’Academy si svolgerà dal 20 febbraio al 10 marzo per un totale di 112 ore. “Il nostro candidato ideale è una persona neodiplomata o senza competenze specifiche nel settore, ma con doti innate quali precisione, manualità e una grande passione per l’alta moda” afferma Bertilla Castellan, branch manager ADHR.

Un distretto industriale e creativo

Per Nicola Langella, titolare di Pelletterie Palladio, questa Academy rappresenta un primo passo verso un progetto molto più ampio e ambizioso. In altre parole: “Un distretto industriale e creativo della pelletteria che sorgerà su oltre 100.000 metri quadrati in provincia di Vicenza. Avrà un museo nazionale legato a questo comparto, attiverà sinergie con aziende, scuole e università il cui fulcro sarà una formazione continua legata alla condivisione di quel know-how che rappresenta l’eccellenza del made in Italy nel mondo”. (mv)

