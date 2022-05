I due nuovi corsi di pelletteria di Arsutoria School

Manodopera cercasi: arrivano due nuovi corsi di pelletteria di Arsutoria School. Si tratta dei percorsi per Designer di borse e Progettista e prototipista di borse lusso. Il primo, completamente gratuito, ha già raggiunto il numero massimo di partecipanti in pochissimo tempo. Sono ancora aperte, invece, le iscrizioni al secondo corso (fortemente voluto dalle aziende produttrici), che si svolgerà a partire da settembre 2022. La scuola di formazione milanese si è avvalsa del patrocinio di Regione Lombardia e del contributo di Lombardia Plus – Linea Alta Formazione Cultura. L’ideazione dei due nuovi corsi di pelletteria è frutto del lavoro di analisi e progettazione svolto a livello Europeo tramite il progetto LEIA Integrated Action on Leather Goods.

“Progettista e prototipista borse lusso”

Dalla modelleria manuale e digitale alla prototipia e il design tridimensionale. Su questo si concentreranno i 15 studenti del corso per “Progettista e prototipista borse lusso”. Il percorso formativo, della durata di 900 ore, prevede uno stage trimestrale finalizzato all’inserimento in azienda (di 360 ore) e una formazione d’aula articolata in lezioni, laboratori e workshop. L’obiettivo è formare esperti tecnici pellettieri. Figure complete, competenti ed aggiornate, al fine di soddisfare le necessità di personale qualificato per l’industria della pelletteria.

Bisogno di manodopera

“Il settore del lusso ha bisogno di manodopera – ribadisce in una nota Arsutoria School – ma le iniziative volte a soddisfare questo bisogno sembrano non bastare mai”. L’approccio formativo maggiormente richiesto è quello che spazia dall’artigianalità all’innovazione. Per rispondere effettivamente alla richiesta del mercato, la scuola mantiene vive continue collaborazioni con le aziende, aggiornando così costantemente il proprio metodo.

Saper lavorare la pelle

“Nell’hinterland milanese decine di aziende cooperano costantemente con designer, stilisti e merchandiser di importanti brand – spiegano dalla scuola – per la messa a punto di quelli che diverranno oggetti di culto presso un pubblico sempre più esigente. E la pelle, pregiata, duttile, malleabile, dalla mano ricca, morbida ma resistente, è la regina di questo prezioso mondo. Saperla lavorare significa possedere un’abilità rara, ricercata e sempre più valorizzata”. (mvg)

Foto da Arsutoria School

