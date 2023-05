I Mastri Pellettieri di Tolentino: chi formiamo, trova lavoro

“Stiamo continuamente formando operatori della pelletteria e tutti trovano lavoro. Anche il meno dotato. C’è molta richiesta”. Lo afferma Giuliana Bernardoni, dal 2009 presidente del Consorzio Mastri Pellettieri di Tolentino (Macerata). Il Consorzio attualmente riunisce sei aziende che producono articoli vari tra borse, valigeria, agende e piccola pelletteria.

Chi formiamo, trova lavoro

“Stiamo svolgendo corsi di formazione (nella foto) per operatori della pelletteria. Quando se ne conclude uno, ne inizia un altro” dice Bernardoni secondo cui non c’è una difficoltà insormontabile nel reclutare le persone che frequenteranno le lezioni. “Sono donne, italiane e straniere. Tutte trovano lavoro appena termina il corso”, afferma la presidente del Consorzio che in 19 anni (è nato nel 2004) ha svolto 2.200 ore di formazione in aula, ha coinvolto 8 docenti e formato 500 allievi inserendoli nel mondo del lavoro. Il Consorzio opera in sinergia con il comune di Tolentino per la parte logistica.

I Mastri Pellettieri di Tolentino, le prossime attività

Nel prossimo futuro il Consorzio ha in cantiere altre attività formative. Per esempio: il progetto GOL, il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori e un corso di 500 ore per modellista di pelletteria. Inoltre, parteciperà al Bando Occupazione Garantita con due figure professionali, modellista pelletteria e tagliatore. Tutte figure richieste a Tolentino dove ha sede un importante e storico distretto della pelle e della pelletteria. Infatti, ospita aziende come Poltrona Frau, Conceria del Chienti, Tigamaro, la ex Nazareno Gabrielli, Laipe (marchio Cromia), e un sito produttivo Tod’s. (mv)

