Il concorso Think Bag: per progettare una borsa a 360 gradi

“Pensa in grande”: “Pensa (una) borsa”. In altre parole, da “Think Big” a “Think Bag”. È questo il nome del contest di accessori promosso da Leather & Luxury e Loipell che coinvolge 25 studenti di Polimoda Firenze (terzo anno di Fashion Design Management e Master in Bag Design). I ragazzi devono realizzare una borsa, progettando l’idea di un nuovo brand e uno specifico business plan. Obiettivo: aiutare i futuri designer a esprimere e migliorare le loro competenze in termini di creatività e sviluppo dei progetti. Il tutto, mettendoli alla prova nella simulazione di un intero progetto moda.

Think Bag

Per l’ideazione degli accessori gli studenti dovranno tener conto di alcuni criteri fondamentali: sostenibilità, fattibilità, design innovativo e funzionalità. Ci sarà un budget massimo da rispettare per la produzione di ogni pezzo, e il relativo packaging. E per la scelta dei materiali, saranno messi a disposizione pelli, tessuti, accessori, stampe digitali e ricami da parte di 8 aziende: Agile (stampe digitali), Air Collection (ricami), CBC (catene e accessori metalliche), Creazioni Lorenza (accessori), Guido Falcini (commercio pelle), Alberto Rosi (pellami), Ceitex (packaging), Tisses by Banelli (tessuti).

Il premio

Ogni studente presenterà un prototipo artigianale e a fine maggio 2021 sarà proclamato il vincitore. Loipell produrrà 20 pezzi del progetto vincitore che saranno venduti in uno sotre italiano. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza.

