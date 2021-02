I progetti con i giovani creativi di Ferragamo e Furla

Salvatore Ferragamo e Furla sono in cerca di nuove ispirazioni. E, per trovarle, offrono opportunità ai giovani creativi. Il primo li ha già selezionati per realizzare capsule dedicate al capodanno cinese e al giorno di San Valentino. Furla ha siglato un accordo con l’Accademia di Belle Arti di Bologna e ha promosso un concorso. Il vincitore farà uno stage negli uffici creativi della griffe.

Ferragamo e Furla

Ferragamo collabora con giovani creativi da tutto il mondo per sviluppare una serie di progetti speciali per il 2021. Il primo vede protagonista l’illustratrice londinese Charlotte Mei per celebrare il Capodanno cinese e l’Anno del Bue. Gli altri artisti individuati dalla maison fiorentina sono: Davide Ronco, Johanna Goodman, Mert Keskin e Ruth van Beek. Insieme hanno creato una serie di opere d’arte multimediali che saranno presenti nella campagna Patchwork of Love (a sinistra, nella foto tratta da ferragamo.com), dedicata a San Valentino. Come riporta WWD, sono collage, animazioni, illustrazioni, foto, video e sculture che rielaborano elementi simbolici per il brand, come il logo Gancini.

Il concorso

Intanto Furla, insieme all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha indetto un concorso per gli studenti iscritti al Master di Fashion Design. Compito dei partecipanti, scrive Fashion Magazine, è quello di reinterpretare l’iconica borsa del brand, la Furla Metropolis (a destra, nella foto tratta da furla.com), nata nel 2014. I lavori verranno giudicati da una giuria composta da Giovanna Furlanetto, presidente di Fondazione Furla, insieme all’ufficio stile del marchio e ad alcuni docenti dell’Accademia. La giuria sceglierà i tre migliori progetti che diventeranno dei prototipi, attraverso i quali, alla fine di marzo, verrà individuato il vincitore assoluto. Questi avrà la possibilità di svolgere uno stage in Furla. (mv)

