Il master LEATECH per formare i nuovi professionisti della concia

Formare nuovi professionisti della concia in grado di affrontare le sfide della sostenibilità. È questo l’obiettivo del master interuniversitario LEATECH (Tecnologie Innovative per la Pelle) sostenuto da COTANCE. Il progetto è guidato dall’A3 Leather Innovation Center – UdL del Campus Igualada – UdL (Spagna) che è affiancato dalle università ITECH (Francia), EGE University (Turchia) e CIATEC (Messico).

Formare i nuovi professionisti della concia

Realtà conciarie e Paesi differenti, dunque, sono pronti a mettere a sistema una serie di conoscenze e esperienze in campo conciario. Il Master LEATECH punta a formare i professionisti del futuro nel settore della pelle, che “sta attraversando un momento di grandi cambiamenti tecnologici”. Sfide che il programma accademico di LEATECH affronta nel dettaglio, proponendo un percorso che si snoda attraverso i principali key point della sostenibilità. In altre parole: innovazione, tracciabilità, economia circolare.

Come funziona

LEATECH, in lingua inglese, prenderà il via a ottobre 2023, strutturato in quattro semestri, ognuno ospitato dalle università aderenti al progetto. Vitto, spese di viaggio e tasse saranno coperte dal programma Erasmus Mundus. Le lauree richieste per accedere a questo percorso biennale di alta specializzazione dedicato all’industria conciaria sono chimica, ingegneria chimica e ingegneria industriale. Per partecipare al progetto è possibile preregistrarsi entro il 31 maggio 2023 cliccando qui.

