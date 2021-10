ALMA, l’Erasmus del lavoro per chi cerca un posto in Europa

ALMA non è solo un nome: è (anche) l’acronimo di Aim, Learn, Master, Achieve. In altre parole, il nuovo programma europeo che si pone l’obiettivo di aiutare i cosiddetti NEET , cioè i giovani che non hanno alcun tipo di occupazione, istruzione o formazione. Aiutarli a far cosa? Semplice: a trovare la loro strada nel mercato del lavoro attraverso istruzione, formazione professionale o impiego nel proprio Paese d’origine con un tirocinio in un’altra nazione UE. In pratica: l’Erasmus del lavoro. Uno dei promotori e sostenitori del programma è stato Luis Onofre, presidente CEC (la confederazione europea della calzatura) e di APICCAPS (associazione portoghese di calzatura, pelletteria e componentistica).

ALMA, l’Erasmus del lavoro

Secondo la Commissione Europea, ALMA si rivolgerà a varie categorie. Per esempio: persone che incontrano delle difficoltà a trovare un lavoro o con disabilità. Ancora: persone con competenze insufficienti o che hanno un passato da migranti. I partecipanti riceveranno un’indennità per finanziare viaggio, alloggio, assicurazione e altri costi di base durante il soggiorno all’estero. È previsto un compenso? “Le aziende possono decidere di offrire uno stipendio ai partecipanti, ma anche gli Stati membri UE possono decidere in questo senso”, ha spiegato Veerle Nuyts della Commissione Europea (fonte DW.com).

Soddisfazione e progetti streaming

L’UE ha iniziato a pensare a questo programma lo scorso marzo, quando organizzò un incontro digitale con alcune griffe. Per esempio: Chanel, Fendi, Louis Vuitton Nell’occasione Onofre spiego che “le radici della moda sono in Europa, Motivo per cui è importante non solo preservare i posti di lavoro esistenti, ma anche attrarre una nuova generazione in grado di garantire competitività”. Oggi, il presidente CEC si dice soddisfatto dell’annuncio della Commissione europea e, come riporta APICCAPS, ha rilanciato suggerendo la creazione di un programma, in partnership con i grandi brand e canali streaming mondiali. Obiettivo: far conoscere al grande pubblico come è fatta una scarpa, in modo che possano darle “il suo vero valore”. (mv)

