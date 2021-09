Il momento decisivo di World Leather Contest: a voi i vincitori

A Lineapelle, il momento decisivo di World Leather Contest è arrivato. Sono stati premiati ieri, 22 settembre 2021, durante il primo giorno di fiera, i vincitori del concorso creativo promosso in Italia da UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle sul tema Real Leather. Stay Different. Un vero e proprio contest formativo, alla sua prima edizione, che ha coinvolto 3 fashion school: Istituto Marangoni di Milano, Polimoda di Firenze, Accademia Costume & Moda di Roma. Quattro gli studenti premiati, scelti tra un gruppo di 23 finalisti, suddivisi in 3 categorie: Abbigliamento, Calzatura e Pelletteria. Quindi: a voi i vincitori.

Per la Pelletteria ha vinto Elisa Castiglioni, studentessa dell’Accademia Costume & Moda di Roma, con il progetto Lucky Me. In altre parole, una borsa ispirata alla sua città d’origine, Rimini, confezionata con i pellami di Ecopell 2000. Per la categoria Abbigliamento la vittoria è andata a Brigida Aiello, dall’Istituto Marangoni di Milano, per il progetto Virtus che ha realizzato il suo look con i materiali messi a disposizione da Motta Pelli. “Mi sono ispirata dall’unica cosa positiva del virus. Cioè la sua forma”. Nella Calzatura ha vinto la studentessa di Polimoda Firenze Astrid Heisterberg con il progetto Re – Patch, sandalo minimalista costruito con i pellami di BCN Concerie. Il premio per il voto online è andato, infine, a Philomena Seelos dell’Accademia Costume & Moda di Roma per il progetto Dark Bright, borsa realizzata in collaborazione con Ecopell 2000.

A presentare la premiazione, pressoché coetanea dei partecipanti, c’era Gaia Zorzi, internet personality che ci dice: “Sono molto contenta di aver preso parte a questa iniziativa. Qui i giovani possono esprimere e mostrare la loro creatività. Molti ragazzi hanno legato i progetti a temi di attualità. Il contest gli dà spazio e racconta il loro coinvolgimento con tematiche importanti. Per esempio, la sostenibilità e gli effetti della pandemia”.

