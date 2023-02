Il podio di Amici per la Pelle, che torna dopo due anni

Torna dopo due anni, con una grande festa, la premiazione di Amici per la Pelle all’Auditorium di Fieramilano Rho nella cornice di Lineapelle (21-23 febbraio). Erano oltre mille i ragazzi presenti all’evento conclusivo per scoprire il podio del concorso organizzato da UNIC – Concerie Italiane con Lineapelle. Dopo le limitazioni causate dalla pandemia, studentesse e studenti degli ultimi 2 anni delle scuole secondarie inferiori dei distretti conciari italiani hanno potuto visitare la fiera. E partecipare alla premiazione spettacolo, che ha visto come special guest il comico Max Angioni e il giovane cantautore Albe. Molto sentita la competizione tra le opere in pelle, che in questa edizione numero 12 del concorso era dedicata al tema dal titolo “Leather in Our Life – Nuovi utilizzi della pelle nella vita quotidiana”. Ecco tutti i vincitori.

Primo classificato: “La Scuola che vorrei”

Vince Amici per la pelle l’opera degli studenti dell’Istituto Levi Montalcini sedi di Bernate – Cuggiono (Milano) dal titolo “La scuola che vorrei”. Dicono i ragazzi: “La pelle è versatile, eccellente materiale per la quotidianità, utilizzabile nell’ambiente scolastico in molteplici modi grazie alle lavorazioni tecnologiche ormai raggiunte quindi… perché non costruire una scuola con la pelle?”. Il progetto contiene anche l’innovativo utilizzo della pelle nella coltivazione idroponica delle piante, ovvero senza terra e grazie all’acqua.

Il podio

Salgono sul podio, al secondo posto, l’Istituto Comprensivo Francesco Guarini di Solofra con l’opera dal titolo “Brandelli di pelle”. E al terzo posto l’Istituto Comprensivo C. Banti – N. Mandela di S. Croce sull’Arno e Staffoli con la creazione dal titolo “Leatherwall – Civilmente”. Gli studenti solofrani si sono aggiudicati, con la stessa opera, anche il premio delle votazioni online raggiungendo 3.202 Like su Facebook.

Menzioni speciali e altri premi

È stata premiata come “Opera Fuori Concorso” la creazione realizzata dai ragazzi dell’Istituto Superiore Gregorio Ronca di Solofra dal titolo “Zona Relax”. Mentre dalle votazioni espresse direttamente in fiera ha primeggiato il manufatto dal titolo “Pelle è casa” dell’Istituto Comprensivo Montanelli-Petrarca di Fucecchio. La giuria ha inoltre assegnato una menzione speciale a due opere classificate a pari merito: “L’oca gioca con l’arte” dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Robecchetto con Induno (Milano) e quattro quadri con titolo multiplo realizzati dall’Istituto Zanella di Arzignano. (mvg)

Leggi anche: