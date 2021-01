Il senso della formazione per Fendi, tra Casperia e Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli (Firenze) e Casperia (Rieti). Ciò che lega questi due comuni del centro Italia sono i due poli della formazione per Fendi. La griffe, che fa parte della galassia LVMH, ha varato un investimento da 57 milioni di euro in Toscana per realizzare una pelletteria 4.0 che avrà una scuola di formazione interna. A Casperia, invece, sono state aperte le candidature (fino al 5 marzo) per un corso di specializzazione presso l’Accademia di sartoria Maria Antonietta Massoli, fondatrice dell’azienda che, dal 1982, collabora con Fendi per produrre gran parte delle collezioni ready-to-wear.

Il senso della formazione per Fendi

“Il futuro nelle tue mani” è lo slogan scelto per presentare il corso di formazione che inizierà l’8 aprile 2021. È rivolto a 8 persone. Il corso sarà di 1.550 ore a frequenza obbligatoria di cui 805 di teoria e laboratorio presso l’Accademia di Alta Sartoria Massoli e 745 ore di stage. Tutto è finanziato da Fendi e da IME (Institut des Métiers d’Excellence) di LVMH. La filiera produttiva italiana è fondamentale per la griffe romana. “Le botteghe e gli atelier italiani che collaborano con noi sono il cuore del made in Italy e noi desideriamo aiutarli e formare nuovi artigiani” afferma a MF Fashion il CEO di Fendi, Serge Brunschwig. Il quale sottolinea come “Fendi creda che il valore più grande risieda nelle persone”.

Bagno a Ripoli

Brunschwig è tornato a parlare anche dello stabilimento di Bagno a Ripoli. “Questo sito sarà un vero polo di eccellenza, comprendendo tutte le attività, tra cui creazione, sviluppo, innovazione, formazione, logistica e produzione. Sarà il nostro miglior esempio di investimento in sostenibilità. Abbiamo raddoppiato l’area rispetto all’attuale stabilimento e prevediamo di raddoppiare le assunzioni entro la data di apertura”. (mv)

