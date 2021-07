Il Talent Lab di Modartech presenta i designer del futuro. E lo fa (anche) dai più prestigiosi palcoscenici italiani. Le collezioni dell’istituto di alta formazione di Pontedera saranno a settembre a Lineapelle. Alcuni dei giovani talenti formati da Modartech sono stati selezionati come finalisti nei contest dedicati alle accademie di moda e design ospitati nelle principali fiere di settore. Tra queste anche Altaroma, Milano Fashion Week e Micam.

Il Talent Lab di Modartech

La prossima edizione di Lineapelle, dicevamo, ospiterà collezioni ideate e prodotte dagli studenti dell’Istituto Modartech. Alcuni dei giovani talenti formati a Pontedera sono stati selezionati come finalisti nei contest dedicati alle accademie di moda e design dei principali show di settore. Gli iscritti al terzo anno del Corso in Fashion Design hanno realizzato delle Graduate Collection, collezioni individuali di abbigliamento e accessori. Si tratta di messaggi e interventi nel dibattito pubblico, più che semplici outfit, sviluppati dagli studenti nel corso dell’anno accademico come tesi di laurea. I temi sono l’inclusione, la sostenibilità, l’innovazione responsabile, la lotta ai pregiudizi e la battaglia per l’autodeterminazione.

La preview in sede

Giovedì 8 luglio Istituto Modartech ospita “Talent Lab – Creative Exhibition”, per presentare in anteprima gli stessi progetti. L’Istituto di alta formazione apre le porte della sede di Pontedera per una giornata di networking e scouting. Il programma prevede dalle 16 alle 19 visite e incontri rivolti a studenti e aspiranti matricole per conoscere opportunità e offerta formativa. Dalle 19 alle 21, poi, segue il focus con aziende partner di Istituto Modartech a caccia di nuovi talenti, head hunter e stampa specializzata. L’evento ospiterà inoltre Modartech Collection, collezione collettiva ideata dagli studenti iscritti al secondo anno del Corso in Fashion Design, che racconta l’identità dell’Istituto a partire da un focus sul brand. La collezione è suddivisa in tre capsule: active, college, experimental upcycling. Spazio anche a Communication Projects, progetti collettivi e individuali sviluppati dagli studenti del secondo e terzo anno del Corso in Communication Design, mixando grafica, animazione, immagini, lettering, al servizio della brand identity di aziende, prodotti e servizi. (art)

