Pelle e inclusività, natura e moda: Modartech sfila a Milano

Due outfit: il primo ruota sul concept pelle e inclusività. Il secondo sul binomio natura e moda. Istituto Modartech va in passerella in occasione della Milano Fashion Week di settembre. La scuola di moda di Pontedera (Pisa) prenderà parte a Milano Moda Graduate, contest dedicato alle accademie di moda e design d’Italia, in collaborazione con Camera Nazionale della Moda (CNMI). Sfileranno gli outfit delle studentesse del corso di laurea in Fashion Design Sara Giannini ed Emilia Torcini. Le due studentesse sono state selezionate come finaliste tra decine di giovani provenienti da tutta Italia. Le loro creazioni, con un occhio di riguardo all’uso di materiali sostenibili, hanno riservato un ruolo da protagonista alla pelle.

Pelle e inclusività

Emilia Torcini ha lavorato sul tema dell’inclusività con la collezione “Disability is not a limit, you are the limit”. Il progetto stilistico invita a superare i limiti imposti dalla società, anche grazie alla moda. Il messaggio si ritrova dipinto a mano sulla pelle in una sorta di busto ortopedico che si abbina a una giacca di lana cotta. Sulle sue creazioni la studentessa ha sperimentato l’applicazione di elementi tecnologici (in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa): sensori in grado di migliorare il comfort e stimolare muscoli e pelle di chi li indossa.

Natura e moda

Sara Giannini presenta invece una collezione dal titolo ARYA. Si ispira all’artista spagnolo Tomas Saraceno e al concetto di “Anthropocene”, era geologica in cui l’uomo conquista il centro del Pianeta. La giovane designer interseca tre elementi fondamentali – aria, acqua e terra – e li racconta attraverso tessuti biodegradabili e/o rigenerati, trattati con tinture a mano, totalmente naturali. Per gli accessori, realizzati da un artigiano locale, ha scelto pellami conciati al vegetale.

