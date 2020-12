Innovation Leather Manager: il corso di ITS Moda Campania e SSIP

Il corso punta a formare tecnici superiori “per il coordinamento di processo di qualità, sostenibilità ed innovazione tecnologica nella filiera dei prodotti in pelle”. In sintesi, chi lo promuove definisce questa figura professionale “Innovation Leather Manager”. Sono Fondazione ITS Moda Campania e SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli), che della prima è tra i soci fondatori.

Innovation Leather Manager

“L’iniziativa – si legge in una nota – si pone come obiettivo quello di far nascere la figura dell’Innovation Leather Manager”. In altre parole, un professionista in grado di muoversi tra “ricerca e sviluppo di prodotti e processi sostenibili nella filiera dei prodotti in pelle”. Il tutto, “con un approccio di filiera attento anche agli aspetti del recupero, dell’up-cycling, della nobilitazione”.

Dettagli

Il corso è biennale. Prevede “una durata complessiva di 1.800 ore (1.080 di aula e laboratori pratici, 720 di stage curriculare) e si svolgerà presso la sede SSIP, all’interno del Comprensorio Adriano Olivett di Pozzuoli (NA), e nelle sedi dei soci della Fondazione. I tirocini si svolgeranno presso aziende socie di ITS e altre realtà della filiera”. Il modulo è rivolto a persone di età compresa tra 18 e 35 anni, è gratuito e finanziato da MIUR e Regione Campania.

Leggi anche: