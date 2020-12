Un webinar per raccontare i nuovi progetti sostenibili di SSIP

Un webinar per raccontare i nuovi progetti nel campo della sostenibilità. Una collaborazione per far evolvere i sedili in pelle degli aerei. Continua l’impegno nel campo dell’innovazione della Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti (SSIP). L’istituto presenta i nuovi risultati del progetto Ri-Leather e intanto avvia una partnership con il Distretto tecnologico aerospaziale della Campania (DAC).

Giovedì 3 dicembre, dalle 16 alle 17.30, i vertici di SSIP racconteranno i nuovi risultati di Ri-Leather. Il titolo dell’incontro è “Nuovo sviluppo di prodotti e tecnologie per la riduzione delle sostanze pericolose ed inquinanti, il riutilizzo e il riciclo degli scarti di lavorazione della pelle”. Aprirà i lavori il direttore generale di SSIP Edoardo Imperiale. Al webinar parteciperà tra gli altri il responsabile tecnico di SSIP per il distretto di Arzignano, Marco Nogarole. Interverranno poi diversi protagonisti della filiera per raccontare le applicazioni delle nuove soluzioni e possibili nuovi fronti di indagine.

Nel frattempo SSIP lancia, dicevamo, la collaborazione con DAC. L’obiettivo è sviluppare sedili per velivoli con materiali più resistenti, antibatterici, anti-acaro e sostenibili. Più precisamente, la collaborazione servirà a verificare il possibile coinvolgimento delle attività della filiera della pelle nel settore aerospaziale. Il risultato porterà all’individuazione di temi di interesse reciproco da sviluppare a stretto contatto. “Forte del progressivo consolidarsi del know how nel campo delle tecnologie per la progettazione di nuove generazioni di cuoio ad elevato valore aggiunto, SSIP – sottolinea Imperiale – è interessata a sviluppare linee progettuali di potenziale interesse nel settore”. (art)

