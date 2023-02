Lavoro: alle scuole la responsabilità di attrarre i più giovani

C’è da mettersi d’accordo se è più un onore o un onere. Ma la responsabilità di attrarre e formare i più giovani ai mestieri della filiera della pelle spetta a loro. All’ITTE G. Galilei di Arzignano, all’ISISS G. Ronca di Solofra e all’ITS C. Cattaneo di San Miniato. Gli istituti di riferimento, cioè, dei distretti italiani della pelle. La Conceria n. 2 – 2023 si titola per l’appunto Lavoro. Perché il mismatch tra domanda e offerta sul mercato del lavoro è un problema. E, in questo contesto, il ricambio generazionale un’urgenza improcrastinabile.

La responsabilità di attrarre i più giovani

L’articolo “Le relazioni con i più giovani” del nostro ultimo numero mensile è dedicato a loro: ai docenti dei tre istituti. Perché loro più di tutti conoscono le sensibilità dei territori e delle comunità, cioè delle famiglie e dei loro figli. Con le dovute differenze e i fisiologici punti di incontro il Galilei, il Ronca e il Cattaneo affrontano la difficile sfida di rendere attraente per i ragazzi la prospettiva della carriera in conceria. Nonché di aggiornare l’offerta formativa a un mondo che è cambiato: che nei neoassunti non vuole più trovare solo semplici esecutori, ma protagonisti del processo conciario. I tre istituti soffrono lo stesso problema:

