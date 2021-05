Less is more: concluso il Progetto Lineapelle, IED Torino, Sicerp

Lo slogan che dà al titolo al progetto formativo di cui stiamo per parlare rappresenta, per certi versi, un “grande classico”. Al quale la pandemia ha attribuito una caratterizzazione ancor più di attualità. Se non, addirittura, di urgenza. Parliamo di “Less is more: sostenibilità è fare di più con meno”, attività proposta da Lineapelle e dalla conceria lombarda Sicerp agli studenti della Scuola di Moda IED (Istituto Europeo di Design) di Torino.

Less is more

La sfida era progettare un accessorio, per la collezione invernale 21/22, utilizzando materiali e componenti sostenibili. Tra questi, in primo piano c’era la pelle Petalo, “nuovo materiale Sicerp sensibile al rispetto dell’ambiente”. Infatti, nasce dal recupero di una parte di prodotto solitamente destinata allo smaltimento e garantisce la riduzione di emissioni gassose nonché un significativo risparmio energetico e idrico.

L’evoluzione del progetto

Sette gli studenti coinvolti che (come si vede nella foto) hanno presentato ieri ai tutor del progetto formativo i loro prototipi definendo e spiegando il mood creativo che ha portato alla loro creazione. Non finisce qui. I lavori saranno protagonisti di un’esposizione all’interno dello stand Sicerp, durante la prossima edizione di Lineapelle. “Sono molto grato a Lineapelle – commenta Stefano Parotti, Chief Operating Officer di Sicerp – per aver coinvolto la nostra conceria in questo progetto. Credo siano attività fondamentali da portare avanti e che rappresentino un dovere per aziende come le nostre, soprattutto oggi. Attività che, da parte nostra, saranno ampliate, facendo in modo di far conoscere e toccare la pelle agli studenti di molte altre scuole e istituti”.

