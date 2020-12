La formazione non si ferma: tutte le attività UNIC – Lineapelle

A Torino, per un progetto in collaborazione con IED e conceria Sicerp. A Milano con l’Accademia Costume e Moda e con l’Accademia di Belle Arti di Brera. E con tanti altri fashion institute. La formazione non si ferma, anzi: in autunno e inverno UNIC – Concerie Italiane e Lineapelle intensifica le proprie attività. Che coinvolgono i principali atenei nazionali e internazionali.

Non si ferma

“Less is more: sostenibilità è fare di più con meno”. È così che si chiama il progetto che Lineapelle e Sicerp propongono agli studenti della Scuola di Moda IED di Torino. La sfida è progettare un accessorio (collezione invernale 21/22) che utilizzi materiali e componenti sostenibili. Tra questi il protagonista principale è la pelle Petalo, “il nuovo progetto Sicerp sensibile al rispetto dell’ambiente” che nasce dal recupero di una parte di prodotto solitamente destinato allo smaltimento. L’articolo garantisce la riduzione di emissioni di gassose nonché il significativo risparmio energetico e idrico. Del progetto si è appena conclusa la prima fase. Gli studenti hanno presentato i loro elaborati, quattro proposte complete di mood. Lineapelle e Sicerp hanno selezionato la migliore per lo sviluppo dei prototipi, che saranno esposti a Lineapelle (23-24 marzo 2021), presso lo stand Sicerp. Qui verrà nominata la giuria che sceglierà l’elaborato migliore.

Un lungo elenco di scuole



UNIC partecipa all’offerta formativa del master in Fashion Sustainability & Industry Innovation della sede di Milano di Accademia Costume & Moda. Il corso, che inizia a marzo 2021, annovera fra i docenti membri del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Centrocot (Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento) e Assomac (Associazione Nazionale Costruttori Tecnologie per Calzature, Pelletteria e Conceria). Non solo: negli ultimi mesi UNIC e Lineapelle hanno complessivamente collaborato a 26 corsi, in italiano e in inglese, contribuendo alla formazione di 1.100 studenti. La lista degli istituti coinvolti spazia dall’Accademia di Belle Arti di Brera all’Accademia del Lusso al London College of Fashion. Dal Marangoni al Naba e al Politecnico di Milano. E ancora: Accademia Costume & Moda di Roma, Next Fashion School – Secoli, ISGMD, Accademia Italiana Moda e Couture, ITS Machina Lonati. L’offerta formativa ha aperto ai ragazzi e alle ragazze coinvolte le porte alla pelle italiana, alla sua sostenibilità, alle sue caratteristiche e alla sua storia.

Leggi anche: