Lineapelle, Sicerp, IED Torino: ecco i vincitori di Less is More

Entusiasmo creativo (e non solo) per gli studenti della Scuola di Moda IED (Istituto Europeo di Design) di Torino che hanno vinto il concorso Less is more: sostenibilità è fare di più con meno. Il progetto ideato da Lineapelle e dalla conceria lombarda Sicerp ha vissuto venerdì scorso 24 settembre, a Fieramilano Rho, il suo momento conclusivo: la premiazione.

I vincitori di Less is More

Il progetto formativo ha permesso ai ragazzi di scoprire le caratteristiche della pelle e di sperimentare la realizzazione di un vero e proprio accessorio moda. “È stata una bella sfida, ma anche una grande soddisfazione”, ha commentato Rebecca Maggioni, prima classificata con una borsa dai molteplici utilizzi. “Inizialmente mi volevo specializzare nella creazione di gioielli, ma ho rivalutato il mondo della pelletteria”. “È stato molto divertente questo progetto perché dovevamo unire più temi, in primis la sostenibilità, comunicandola attraverso la pelle”, racconta Tommaso Balducci, secondo posto con il progetto Chromatophores. “Quella della pelle è una realtà piena di emozioni”, ha commenta Giuliana Noto, premiata per il progetto di uno zainetto dal titolo Sail confezionato con un mix di materiali.

Sicerp e la sostenibilità

Gli studenti dovevano progettare un accessorio utilizzando materiali e componenti sostenibili. Tra questi, in primo piano, la pelle Petalo che “nasce dal recupero della spaccatura del camoscio elasticizzato, finora materiale di scarto – spiega Stefano Parotti, COO di Sicerp -. Non è un rigenerato”. In altre parole: è la rinascita di un prodotto solitamente destinato allo smaltimento. “Gli studenti hanno toccato con mano cosa significa sostenibilità di prodotto e di processo. Ci impegniamo da tempo nella crescita dei giovani, anche con la nostra Sicerp Academy”, conclude Parotti.

Nella foto, i vincitori di Less is More al termine della premiazione svolta nello stand Sicerp a Lineapelle

