Masoni, borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti

Un’altra iniziativa si aggiunge alle attività di welfare aziendale di Masoni Industria Conciaria: borse di studio per i figli dei dipendenti che si sono distinti nel percorso scolastico. L’azienda toscana – che a maggio ha annunciato il “riconoscimento di 5 giorni di permessi retribuiti alle proprie dipendenti che soffrono di dismenorrea invalidante” -, fa un ulteriore passo avanti per il benessere dei lavoratori. Il premio è una borsa di studio in denaro, di valore crescente a seconda del livello di istruzione. L’iniziativa rientra nel progetto MASONIFOREDUCATION “nel quale l’azienda ha deciso di investire nel 2023, a sostegno dello studio e dell’educazione”.

Tre bambini premiati

I primi riconoscimenti ai giovani studenti sono stati consegnati il 6 luglio 2023. A ricevere il premio sono stati i bambini che hanno terminato il ciclo della scuola primaria ottenendo il massimo dei voti. I tre premiati – Cloe Salcito, Paolo Sani e Clarck Angelo Santos -, hanno ottenuto la votazione massima necessaria a ottenere il premio di 300 euro ciascuno. “Un premio certamente simbolico, ma molto sentito e soprattutto simbolo del loro impegno e stimolo per proseguire in una brillante carriera scolastica”, spiega l’azienda in una nota.

Prossime borse di studio

Non è finita qui. “Si aspettano ora gli esiti degli esami di maturità, che hanno coinvolto altri 3 ragazzi e delle lauree con 5 candidati”, fanno sapere dalla conceria santacrocese. I premi avranno valori diversi rispetto al grado di istruzione e ai risultati ottenuti: 500/1000 euro per le scuole medie (per un esame finale con media del 9/10); 800/1000/1500 euro per il diploma superiore con un voto che va da 90 a 100/100; 1000/1500 euro per la Laurea Triennale con voto da 105 a 109 oppure 110. Fino al massimo riconoscimento per la Laurea Magistrale con un premio di 1.500/2.000 euro per chi ottiene un voto di laurea da 105 a 110. (mvg)

In foto, Fabrizio Masoni con i tre premiati

