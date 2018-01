“Questa non è una sòla!”: ultimi giorni, ultimi incontri. Lunedì alla mostra di Napoli si parla del Politecnico del Cuoio

La mostra volge al termine, gli ultimi incontri promettono interessanti approfondimenti. “Questa non è una sòla!”, mostra didattica anticontraffazione dedicata alla filiera della pelletteria e promossa dall’associazione Museo del Vero e del Falso presso il Palazzo della Borsa di Napoli, chiude i battenti il 2 febbraio. E, con lei, si esaurisce un lungo programma di seminari organizzati da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti). Gli ultimi si svolgono lunedì 29 gennaio e venerdì 2 febbraio. Nel primo (ore 11), sarà presentato il progetto del Politecnico del Cuoio, “proposta formativa specifica per il settore conciario – spiega SSIP in una nota – strutturata sul piano nazionale. L’offerta didattica è caratterizzata da un alto grado di specializzazione professionale, dove gli imprenditori del settore possono intervenire in maniera diretta nella pianificazione e nella gestione dei percorsi formati, al fine instaurare un dialogo costante tra formazione e mondo del lavoro”. Intervengono Edoardo Imperiale, direttore SSIP, Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario CCIAA Napoli; Carlo Palmieri, Presidente Fondazione ITS Moda Campania; Michele Vignola, Sindaco di Solofra; Michele De Maio, Presidente della Sezione Conciatori di Confindustria Avellino; Lucia Ranieri, Dirigente Scolastico dell’ISISS Ronca di Solofra. L’incontro del 2 febbraio, a chiudere la mostra, sarà invece l’occasione per SSIP di presentare i propri programmi di ricerca.