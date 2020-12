Tod’s fa il bis con Central Saint Martins e coinvolge 33 studenti

Tod’s incontra (di nuovo) Central Saint Martins – University of the Arts di Londra. Obiettivo: sostenere i giovani creativi. Dopo la collaborazione avviata a luglio 2019, il gruppo guidato dai fratelli Della Valle unisce nuovamente le forze con la prestigiosa scuola di moda britannica, coinvolgendo 33 studenti.

Tod’s + Central Saint Martins

Il progetto è stato fortemente voluto dal patron di Tod’s, Diego Della Valle, e coordinato da Fabio Piras, direttore del Master of Arts Fashion presso Central Saint Martins. Si inserisce nell’ambito di Tod’s Academy, la scuola di formazione interna al gruppo marchigiano. Il suo obiettivo? Tutelare e tramandare l’artigianato italiano in collaborazione con le giovani leve del design.

33 studenti

Il progetto coinvolgerà 33 studenti. A ciascuno sarà assegnato un “mentor”. In altre parole: un fashion master. I nomi dei mentor non sono ancora pubblici, ma si sa che saranno fashion editor, giornalisti, designer internazionali ed esperti del settore. Il compito affidato agli studenti è quello di interpretare uno o più codici del marchio Tod’s. Il risultato del loro lavoro sarà protagonista di un evento digitale in programma a febbraio 2021, durante London Fashion Week. (mv)

Immagine tratta da wwd.com

