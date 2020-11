Il master in Fashion Product Management di Polimoda e Lineapelle

La moda cambia, le professionalità anche. È per rispondere alle nuove esigenze del fashion system che Polimoda ha lanciato il master in Fashion Product Management in partnership con Lineapelle. L’obiettivo del nuovo percorso didattico è formare un esperto in prodotti moda a 360°. Una figura lavorativa che sappia comprendere il processo creativo e di ricerca e, quindi, pianificare, organizzare e gestire l’intero ciclo di vita del prodotto. Proprio perché lo sviluppo di una linea di prodotti richiede la capacità di conoscere i materiali e ogni singola fase di realizzazione, mantenendo al contempo una visione progettuale complessiva.

Fashion Product Management

Il master dura 9 mesi (da gennaio a settembre 2021) e ha un costo di partecipazione di 28.000 euro. Per partecipare sono richieste conoscenza della lingua inglese e frequenza obbligatoria. I candidati sono selezionati dopo un test di ammissione. Le lezioni sono tenute da docenti Polimoda, esperti di settore e ospiti internazionali. Il corso prevede visite sul campo in rinomati poli di produzione sia di materie prime che di prodotti finiti. Il percorso prevede anche uno stage conclusivo da svolgersi presso un’azienda di moda.

Programma formativo

Il master integra nella sua offerta formativa tre moduli principali: Fashion System, Metodologia e Strumenti di Gestione. Lo studio abbraccia diversi campi: dai brand alle fiere di settore, dallo sviluppo del prodotto alle tecniche di realizzazione basate su diverse materie prime. Non solo: spazia anche dal project al product management. Un particolare focus di approfondimento sarà dedicato agli articoli in pelle e alle calzature. (mvg)

