Green Leather Manager trionfa all’European Vocational Skills Week

Green Leather Manager trionfa nella propria categoria alla European Vocational Skills Week. Il corso, vale a dire, esce vincente dalla “settimana europea delle competenze professionali”. Un’occasione per far conoscere in ambito internazionale l’iniziativa in corso sul territorio veneto.

Green Leather Manager trionfa

Il corso era l’unico italiano tra i finalisti del concorso indetto dalla UE. Partecipava nella categoria “European Funding for Excellence in VET – Erasmus+ Projects”. “Lo scopo di questo premio – come si legge nelle motivazioni – è quello di dare visibilità a pratiche FSE eccellenti nell’area dell’IFP”. Non solo, ma anche “dello sviluppo delle competenze che rendono le persone più competitive sul mercato del lavoro”. Il corso ha ottenuto più voti nella sua categoria superando il progetto concorrente: “Career Guidance in General and Vocational Education Institutions” della lituana State Education Development Agency (VIAA).

Il corso

“L’industria conciaria italiana sta passando rapidamente da processi tradizionali a processi più sostenibili – spiegano gli organizzatori del concorso illustrando Green Leather Manager -. In questa prospettiva, ITS Cosmo ha avviato un corso biennale, cofinanziato da risorse FSE, per formare una nuova generazione di Green Leather Manager responsabili dello sviluppo di prodotti e processi sostenibili nel distretto della pelle di Arzignano“. (art)

Leggi anche: