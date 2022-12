Tutelare e gestire la risorsa idrica: un master a Ca’ Foscari

Le lezioni si terranno presso la Ca’ Foscari Challenge School, all’interno del Parco Vega di Venezia. Oggetto: studiare come tutelare, valorizzare e gestire la risorsa idrica. In estrema sintesi, è questo il perimetro del Master che nasce, come si legge in una nota, “grazie alla collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e Viveracqua, la società dei gestori idrici veneti di cui fa parte anche Acque del Chiampo” (nella foto).

Tutelare e gestire la risorsa idrica

È proprio Acque del Chiampo a segnalare che “il Master di 1° livello in Tutela e Gestione della Risorsa Idrica prenderà il via dal mese di febbraio 2023”. Si tratta di un percorso interdisciplinare della durata di 300 ore, la metà delle quali online”.

Sperimentare la quotidianità

“Il Master – continua Acque del Chiampo – sarà calato nel contesto attuale in cui operano quotidianamente i gestori idrici, affiancando al personale docente anche alcuni dei tecnici di Viveracqua. Il percorso di specializzazione consentirà di formare nuove figure, poliedriche e dinamiche, in grado di padroneggiare e integrare gli aspetti normativi, tecnici e ambientali che caratterizzano il settore”. Dettagli e informazioni li trovate cliccando qui.

