UNPAC, la borsa di studio in memoria di Gianni Solunto

Ricordare il passato investendo sul futuro. Quale miglior modo per celebrare la memoria di Gianni Solunto, cofondatore e primo presidente di UNPAC (Unione Nazionale Produttori Italiani Ausiliari Conciari): una borsa di studio che premia gli studenti più meritevoli dei tre distretti conciari italiani. Venerdì 21 maggio si è svolta la cerimonia di chiusura per la consegna dell’ultimo anno delle Borse di Studio quinquennali (2015-2020) per gli Istituti Tecnici Conciari.

Premiazione

Quest’anno, per la prima volta, la consegna dei premi agli studenti iscritti alla specializzazione triennale in Chimica-conciaria si è svolta in contemporanea. Mentre all’Istituto Tecnico IT C. Cattaneo di San Miniato la cerimonia si è tenuta in presenza, per gli Istituti Tecnici G. Galilei di Arzignano e ISISS Ronca di Solofra la formula è stata quella del webinar.

Il premio

Su iniziativa di UNPAC, nel 2014 AICC (Associazione Italiana Chimici del Cuoio) si è assunta l’incarico di coordinare l’erogazione delle borse di studio per un impegno totale di 16.000 euro. Tra le associazioni e le aziende sostenitrici del progetto ci sono UNPAC e AICC, appunto, con Silvachimica e Dinamica servizi/Prossimapelle. Come per gli anni precedenti, AICC ha consegnato a tutti gli studenti delle classi terze due volumi tecnici: “Tanning Chemistry: The Science of Leather” di Anthony Covington e “Possibili Difetti sul Cuoio e nella sua Produzione” di Gerhard John.

Il ricordo di Maurizio Maggioni

“Sono onorato di avere l’opportunità di ricordare la figura umana e professionale dell’amico Gianni Solunto – commenta Maurizio Maggioni, attuale segretario UNPAC –. Era un uomo schietto dalle idee innovative. Gianni da sempre ha saputo unire le diverse anime del nostro mondo anche quando se ne è andato, nel novembre 2013, lasciando in eredità agli studenti una borsa di studio che le associazioni per le quali si è speso e ha contribuito a far crescere, AICC ed UNPAC, hanno voluto titolare a suo nome”. (mvg)

