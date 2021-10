Varese, c’è ancora posto per il corso IFTS per addetti della moda

Ci sono ancora posti per iscriversi al corso IFTS “Textile Innovation & New Materials” per l’anno formativo 21/22. Le attività (per complessive 1.000 ore, di cui 450 di stage in azienda) iniziano il 3 novembre, presso Centrocot di Busto Arsizio (Varese). Il corso, giunto alla sesta edizione, è organizzato da Fondazione ITS COSMO e punta a formare addetti della moda. È gratuito per i partecipanti, in quanto realizzato nell’ambito del Programma Operativo di Regione Lombardia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Un corso per addetti della moda

Possono iscriversi diplomati (con diploma di istruzione secondaria superiore e diploma professionale di tecnico) entro i 29 anni, in stato di disoccupazione, residenti o domiciliati in Lombardia. Il corso tecnico fornisce una panoramica sull’intero settore tessile-abbigliamento-moda, nonché sulla pelle. Tengono le lezioni docenti provenienti per l’80% dal mondo del lavoro. Il programma spazia dall’economia circolare alle nuove tendenze. Al termine del corso si consegue il Certificato di specializzazione tecnica superiore corrispondente al IV livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF

Sul sito di Fondazione ITS COSMO tutte le informazioni per partecipare

Leggi anche: