Il futuro è adesso: domani si alza il sipario su Lineapelle 99

L’attesa finisce oggi. Domani, martedì 22 febbraio, a Fieramilano Rho torna Lineapelle con l’edizione 99, oltre 950 espositori e un carico di contenuti innovativi che ne dimostrano la capacità di intercettare esigenze evolutive, sinergie e progettualità che la rendono molto più di un “normale” salone espositivo. In altre parole, a Lineapelle 99 il futuro è adesso.

Carta d’identità

Lineapelle 99 presenta (nel più assoluto rispetto degli standard anti-Covid), le tendenze della Primavera Estate 2023, riassunte nel mood Beautiful & Fragile, come vi abbiamo spiegato qui. Il salone torna con quasi 1.000 espositori (per due terzi italiani) provenienti da 31 Paesi, il 30% in più rispetto all’edizione di settembre 2021, l’ultima svolta in presenza. Numeri che si avvicinano a quelli pre-Covid anche negli spazi occupati (6 padiglioni). Circa 500 le concerie presenti, oltre 300 gli accessoristi e componentisti, 100 i produttori di tessuti e sintetici per un “ramo economico che – spiega Lineapelle -, tra domanda e offerta internazionale, vale 150 miliardi di dollari e dà lavoro a circa un milione e mezzo di persone”.

Il futuro è adesso

“Lineapelle – commenta il CEO Fulvia Bacchi – celebra il suo ritorno a un format tradizionale con numeri importanti. Numeri che ne confermano la spiccata internazionalità e una ricchezza di contenuti che vanno oltre la straordinaria varietà delle collezioni dei suoi quasi 1.000 espositori e che sviscerano le tematiche più attuali di tutti i settori”. L’elenco degli eventi è ricco e (molto) denso. Eccolo:

– A New Point of Materials (seconda edizione). “Strumento espositivo di nuova generazione, coinvolgente e di fruizione immediata che permette di conoscere il viaggio concretamente green delle pelli, dei materiali tessili e delle tecnologie dal punto di vista dell’innovazione responsabile (in collaborazione con C.L.A.S.S. Ecohub e Orietta Pelizzari).

– Shift to Regenative Mobility, frutto di 2 anni di collaborazione con Hyundai Transys. Risultato: lo sviluppo di una concept car con interni in pelle, esempio futuribile di “mobilità rigenerativa”.

– Manufacturing Technology, progetto sulle nuove frontiere della customizzazione (curato da D-house by Dyloan).

– Leather and its Circularity, esposizione dei più importanti progetti d’impresa legati al percorso circolare della pelle e della manifattura italiana.

– Green Theatre: spazio di presentazioni e dibattiti che ospiterà un palinsesto di instant talk di mezzora a tema sostenibilità.

– Mipel Lab: seconda edizione del progetto creato in collaborazione con Assopellettieri e che presenta le eccellenze italiane del sourcing pellettiero.

– Amici per la Pelle: il concorso creativo riservato agli studenti delle Scuole Medie Inferiori presenti nei distretti italiani della pelle.

