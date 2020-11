Il Salone del Mobile torna in fiera dal 5 al 10 settembre 2021

Non si terrà nella consueta finestra primaverile, ma, dopo aver saltato l’appuntamento del 2020, si terrà. Il Salone del Mobile torna in fiera e, per la sua 60esima edizione, sceglie il mese di settembre. Dal 5 al 10 del mese i padiglioni di Fieramilano Rho raccoglieranno l’intera offerta espositiva. Gli show che usualmente si tengono alternati con cadenza biennale saranno allestiti in contemporanea.

L’obiettivo è duplice, spiegano gli organizzatori. Il primo è garantire, dopo lo stop imposto dal coronavirus all’edizione del 2020, che quella del 2021 si svolga. Il secondo, ça va sans dire, è che si offra la necessaria sicurezza sanitaria. “Poter realizzare il Salone il prossimo anno – è il commento del presidente Claudio Luti – è priorità assoluta per tutti noi che viviamo di design. Abbiamo lavorato con molta cautela in queste settimane per evitare di fare proclami o annunci che dovessero poi essere smentiti o rivisti alla luce di nuove evoluzioni”. Definito l’appuntamento a settembre, l’ente organizzatore confida “che lo slittamento possa lasciare i giusti tempi per superare la fase ancora acuta della pandemia e rappresentare davvero una ripartenza reale a livello globale”.

