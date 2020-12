Nel progetto Sylvan Rock di Aston Martin la pelle ci sta benissimo

Interni in legno e pelle nel progetto Sylvan Rock di Aston Martin. I motori c’entrano ma… solo in garage. Stiamo parlando di una lussuosa dimora da 7,7 milioni di dollari pronta nel 2022. Sarà immersa nella natura della Hudson Valley, a due ore di auto da Manhattan, e avrà attorno un terreno da 22 ettari. All’interno tutti i comfort, compresa un’area fitness, tre mini abitazioni per gli ospiti, una piscina, una pool house con vasca idromassaggio e sauna.

Sylvan Rock di Aston Martin

Sylvan Rock è stata progettata dal servizio Automotive Galleries and Lairs di Aston Martin insieme allo studio S3 Architecture di New York. Non ha un’unica facciata ed è stata pensata per permettere ai residenti di “riconnettersi con la natura“. Per questo è stata studiata anche una capanna sull’albero per trascorrere una notte sotto le stelle. Come si legge su Wired, la residenza di lusso ha due piani e comprende una abitazione primaria di circa 600 metri quadrati con 4 camere da letto, 4 bagni, 2 bagni di servizio, e un garage-salone auto. Questo è capace di ospitare tre auto ed è perfettamente integrato con l’edificio, che presenta ampie superfici vetrate.

Gli interni

Gli interni devono essere adeguati alla struttura. I tavoli hanno ripiani in marmo, mentre gli arredi sono rivestiti in pelle per poter migliorare l’atmosfera della casa. I lavori di costruzione sono in calendario nel prossimo anno e dovrebbero terminare nel 2022. Chi è interessato al progetto dovrà sborsare 7,7 milioni di dollari. Per chi vuole togliersi ogni sfizio, sarà possibile abbinare all’abitazione una Aston Martin DBX in Onyx Black, variante cromatica che si integra benissimo con i colori della casa. (mv)

