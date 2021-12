Istruzioni per l’uso e 2 parole su di voi che siete sempre di più

Inutile fare troppi giri di parole. Il 2021 si sta chiudendo in una maniera che non avremmo voluto tornare ad affrontare e il cui orizzonte, inevitabilmente, resta avvolto in una foschia di incertezza. Ecco, allora, che crediamo sia necessario prendersi e prenderci quel tempo che serve per riavvolgere il nastro e mettere a fuoco i principali avvenimenti e dibattiti che hanno animato la filiera della pelle, della moda, del lusso. È quello che facciamo con questa edizione speciale della nostra newsletter. Un vero e proprio riassuntone del 2021 che necessita di alcune (poche) istruzioni per l’uso e di una breve appendice, che riguarda voi che ci leggete con assidua fedeltà e noi che cerchiamo, ogni giorno (e non solo), di offrirvi il servizio editoriale e informativo più utile e puntuale.

Istruzioni per l’uso

Abbiamo cercato di individuare una serie di temi forti del 2021. Sono quelli che trovate, uno dopo l’altro, nelle notizie di questa edizione speciale della nostra newsletter. Notizie all’interno delle quali troverete una serie di link che vi permetteranno di approfondire ogni argomento, muovendovi all’interno del nostro archivio che, da gennaio 2021 a oggi si è arricchito di oltre 3.000 notizie. Fare una scelta non è stato semplice. Per esempio, è rimasta fuori una riflessione sull’ossessione delle ultime settimane, quella del lusso per il Metaverso. Ma visto che se ne parlerà (fin troppo) anche nei prossimi mesi, abbiamo scommesso che sarà uno dei must del 2022 e che, quindi, vale la pena di aspettare per approfondirlo ulteriormente. Per ora, basti sapere che, per quanto virtuale, questa nuova dimensione ha già portato a stress di altissimo livello, come potete leggere qui. E con le istruzioni per l’uso abbiamo finito.

Voi che siete sempre di più

Il 2021 ha regalato al nostro progetto editoriale (digitale e cartaceo) un consolidamento che ci rende particolarmente orgogliosi e che ci impone, per prima cosa, di ringraziarvi per la vostra fedeltà e la vostra attenzione. Siete sempre di più a leggere questa newsletter (che ha un tasso di interazione altissimo su una platea di circa 10.000 contatti, compresa l’edizione inglese inviata due volte alla settimana). Siete sempre di più a frequentare il nostro sito (che anche quest’anno viaggia oltre il milione e mezzo di visualizzazioni) e a seguirci sui social. Tra LinkedIn (che abbiamo avviato a novembre 2020), Instagram e Facebook a seguirci siete quasi 20.000. Una vera e propria community che puntiamo a rendere ancora più ampia e diffusa nel 2022. Detto questo: buona lettura e buon anno.

