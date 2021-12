Hermès e i fake nel metaverso: con le MetaBirkins chi truffa chi?

Metaverso, c’è un problema. O meglio un cortocircuito. Mason Rothschild, l’artista che ha creato gli NFT chiamati MetaBirkins, denuncia che truffatori vendono copie fake delle sue opere. Ma a sua volta è accusato da Hermès, che considera le sue creazioni né più né meno che “un esempio di falso nel metaverso”.

I metafake

Mason Rothschild ha avuto l’idea di creare una collezione di NFT ispirata alla famosa borsa Birkin. L’artista, che vende i suoi non-fungible token per circa 800.000 dollari, lamenta che alcuni truffatori ne hanno guadagnati 35.000 dollari con copie tarocche. Ma non finisce qui. Perché il disegno della borsa è di Hermès. Che, da par suo, accusa Rothschild di violazione della proprietà intellettuale e dei diritti sul marchio. La maison francese non ha mai autorizzato la commercializzazione o la creazione delle MetaBirkins.

Virtuale, reale

In altre parole, Hermès considera gli NFT di Rothschild come false Birkin, seppur virtuali. Colin Bell, dello studio legale Brabners, ha sintetizzato sul Financial Times: “Il pubblico potrebbe essere confuso e pensare che MetaBirkins sia un’iniziativa ufficiale“. Tutto ciò nonostante Hermès abbia dichiarato di non essere entrata nel mercato NFT perché apprezza “l’espressione tangibile di oggetti fisici fatti a mano“. Secondo gli esperti questo potrebbe essere il primo caso di una lunga serie in un ambiente ancora poco regolamentato come quello del metaverso. (mv)

