L’anno delle confessioni e del futuro di Diego e Patrizio

In tanti hanno parlato tanto in questo 2021. È stato, probabilmente, un effetto diretto del 2020, anno in cui ci siamo ritrovati connessi in remoto 24 ore su 24 tra webinar, conferenze stampa, forum, summit e quant’altro. Tra i grandi presenzialisti vanno ricordati Renzo Rosso, patron di OTB, e Remo Ruffini, deus ex machina di Moncler. Ma quelli che hanno spiazzato tutti con confessioni inattese non sono loro, bensì Diego Della Valle e Patrizio Bertelli.

Le confessioni di Diego

La prima: tra un anno mi ritiro dalla gestione quotidiana del gruppo Tod’s. La seconda: se e quando venderò “al 100% di sicuro” lo farò solo a LVMH. Diego Della Valle ha confessato tutto ciò al Business of Luxury Summit organizzato da Financial Times il 19 maggio scorso. Da quel momento, sull’argomento, è tornato varie volte.

Le confessioni di Patrizio

Ha più volte ribadito che Prada resterà indipendente. Ha annunciato che entro 3 anni gli succederà il figlio Lorenzo e che il gruppo ha pronti 70 milioni di euro (oltre ai 100 già investiti) per rafforzare la sua supply chain italiana. Infine, ha ammesso di aver commesso errori ben precisi quando del gruppo facevano parte anche Jil Sander e Helmut Lang. A ribadire, annunciare ammettere è Patrizio Bertelli.

