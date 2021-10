Brioni conferma 321 esuberi. “Ma Kering investa nella manifattura”

Dall’incontro del 21 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico non sono arrivate buone notizie per gli stabilimenti abruzzesi di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Perché Brioni non solo ha confermato i 321 esuberi, ma ha anche reso noto che sono oltre 200 i lavoratori che, come riporta ANSA, “hanno già sottoscritto specifici accordi per la risoluzione consensuale incentivata dei propri rapporti”. I sindacati, dal canto loro, riconoscono la difficoltà della congiuntura economica e la necessità di ripianare il quadro debitorio. Ma chiedono al gruppo Kering, che controlla Brioni, anche investimenti nella manifattura e nel rilancio del marchio.

La conferma dei 321 esuberi

Al MiSE c’erano rappresentanti di Brioni, del ministero del Lavoro, della Regione Abruzzo, della Regione Lombardia e delle segreterie nazionali e territoriali delle sigle sindacali. Il brand del gruppo Kering ha spiegato a tutti il piano industriale 2021-2025, che verte sulla ristrutturazione della pianta organica. Il piano, sottoscritto lo scorso giugno anche dalle rappresentanze dei lavoratori, prevede “la razionalizzazione dei costi di struttura” e la “riorganizzazione della matrice produttiva”. Si prevedono specifiche integrazioni per i dipendenti che maturano il diritto alla pensione entro il 2025, mentre per gli altri ci sono incentivi all’esodo.

Ora investimenti

I sindacati, ora, chiedono con una nota congiunta uno sforzo in più. “Siamo consapevoli che la fase economica in corso presenti ancora complicazioni – si legge nel testo –, ma Kering deve investire in competenze e manufacturing, la vera ricchezza di Brioni. Al contrario, la perdita di know how rischia solo di impoverire il marchio”. I sindacati, insomma, non accetterebbero la prospettiva che i prossimi passi del piano industriale riguardino ancora tagli alla forza lavoro.

