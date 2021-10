Camera Buyer promuove il settembre milanese: “Più forti di Parigi”

Anche Mario Dell’Oglio, presidente di Camera Buyer Italia, promuove il settembre milanese. Il mese di fiere e di sfilate, il ciclo aperto dal Supersalone, sublimato da #RestartTogether e impreziosito dalla Fashion Week, ha già riscosso il plauso di Brunello Cucinelli e Vanessa Friedman. Per non parlare dei protagonisti, cioè delle aziende che si sono messe in gioco partecipando agli show. Dell’Oglio, parlando con Il Sole 24 Ore, conferma che a suo avviso si è visto “un quadro positivo e vivace, quasi una magia: da una parte l’atmosfera di palpabile sollievo, ottimismo, ritrovata voglia di sperimentare e rischiare “. E dall’altro? “Il ritorno, quasi la rivincita, del mondo fisico su quello digitale, con sfilate e presentazioni in presenza delle quali avevamo sentito tutti la mancanza: creativi, compratori, proprietari di showroom”.

L’ottimo settembre milanese

Dell’Oglio nel suo dialogo è invitato a soffermarsi sulle sfilate, ma comprende le fiere. D’altronde, si sono tenute nello stesso luogo, Milano, quasi negli stessi giorni. Cioè nella settimana che va dal 19 settembre (quando sono iniziati Mipel, Micam e TheOneMilano), al 27 settembre (quando ha chiuso la Fashion Week), passando da Lineapelle e Simac Tanning Tech (22-24). “La città è una vetrina straordinaria di start up e talenti creativi – commenta Dell’Oglio –, integrata con le fiere e con il mondo del design”. Queste caratteristiche rappresentano un vantaggio competitivo per il capoluogo lombardo: “Milano, oltre a essere da sempre capitale della moda italiana, nel post pandemia è avvantaggiata rispetto a Parigi – conclude Dell’Oglio -. Qui c’è da sempre un’energia speciale. A Milano si può organizzare meglio il proprio tempo e la creatività non manca. Anzi, il Covid l’ha stimolata”.

