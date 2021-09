Micam, Mipel e TheOne: “È davvero l’edizione del rinascimento”

Il ministro Giorgetti ne aveva parlato all’inaugurazione. Ora, alla chiusura, dalla presidenza degli enti fieristici arriva la conferma: è stata davvero l’edizione del rinascimento. Il restart togheter ha funzionato. Micam, Mipel e TheOneMilano hanno chiuso martedì 21 settembre l’edizione speciale registrando nei tre giorni l’ingresso di 22.274 operatori totali. Per la soddisfazione dei 735 espositori, dei presidenti delle tre manifestazioni e del CEO di Fiera Milano.

La soddisfazione di Badon

Oltre alla soddisfazione per i dati finali, Siro Badon, presidente di Assocalzaturifici e Micam, ha ribadito il ruolo strategico del salone per l’intero comparto. “Questa è stata l’edizione del rinascimento. I veri protagonisti sono gli espositori, che hanno creduto ancora una volta nella manifestazione. Vedere nei loro occhi la luce e l’entusiasmo di chi finalmente sta cominciando a mettersi alle spalle una congiuntura difficile non ha prezzo”.

E quella di Gabbrielli e Albertalli

“Siamo soddisfatti e orgogliosi. I risultati di quest’edizione di Mipel120 sono persino superiori alle aspettative – osserva Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri e di Mipel –. La sinergia che abbiamo stretto un anno fa si è rivelata uno strumento consolidato in grado, anche quest’anno, di incontrare le esigenze degli operatori. Lo stesso spirito di rinascimento animerà la prima edizione di Mipel Lab al via oggi insieme a Lineapelle”. A Gabbrielli fa eco il presidente di TheOneMilano, Norberto Albertalli: “Siamo felici di far parte di #RestartTogheter. Vogliamo si sviluppi anche in futuro per confermare un progetto realizzato per offrire alle imprese una piattaforma di business in cui credere e operare con fiducia”.

E ora Lineapelle

Luca Palermo, CEO di Fiera Milano, ha ricordato che #RestartTogheter continua con Lineapelle. “Sono appuntamenti che dimostrano l’importanza di fare sistema e la centralità delle fiere per far ripartire un comparto produttivo determinante per il Paese”. (mv)

Foto da Facebook

Leggi anche: