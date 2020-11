Cina, online e (più) mocassini: trimestre in recupero per Tod’s

Terzo trimestre in recupero per Tod’s. Nessuna sorpresa sulle ragioni di questa ripartenza: la Cina e l’online. Le ferite dei primi sei mesi dell’anno, però, rimangono molto attuali.“Siamo convinti che il nostro Gruppo, passati questi momenti, potrà fare molto bene” ha detto il CEO Diego Della Valle (nella foto a destra, Imagoeconomica). Le calzature fanno meglio della pelletteria con “crescente interesse per mocassini e altri modelli piuttosto che per le sneaker”.

Trimestre in recupero

Nel periodo luglio-settembre i ricavi del Gruppo Tod’s sono scesi del 12,3% rispetto all’analogo periodo del 2019. Se si valutano i primi 9 mesi, invece, il gruppo di Casette d’Ete ha perso un terzo dei ricavi, con un fatturato di 452,6 milioni di euro (-33,2%). Sempre sui 9 mesi (a cambi costanti), il marchio Tod’s ha perso il 38,5% delle vendite, Hogan il 27,3%, Roger Vivier il 25,6% e Fay il 34,3%.

La Cina e l’online

Soddisfazioni sono arrivate dal mercato cinese “che ha registrato una solida crescita a doppia cifra nel terzo trimestre. La tendenza positiva è proseguita anche nel mese di ottobre” ha segnalato Della Valle. Bene anche il canale digitale “che ha registrato una progressiva accelerazione ed è cresciuto in tutti i 9 mesi a doppia cifra – ha detto Della Valle -. In questo contesto di crisi senza precedenti, pur con una visibilità molto limitata sul futuro, stiamo gestendo tutte le attività guardando già al 2021”.

Più mocassini, meno sneaker

Le scarpe, la categoria che produce l’82% del fatturato complessivo di Tod’s, ha registrato un calo (a cambi correnti) del 31,5%. Come riporta WWD, nella conference call con gli analisti, l’amministratore delegato Umberto Macchi di Cellere ha dichiarato che l’azienda sta “vedendo segni di un crescente interesse per i mocassini e altri modelli piuttosto che per le sneaker”. Non solo: “I modelli più recenti disegnati dal direttore creativo di Tod’s, Walter Chiapponi, stanno ricevendo feedback molto positivi e vendono bene”. Il calo in ambito “pelletteria e accessori” è stato del 43,4%. (mv)

Leggi anche: